Putin'e rakip olacağını açıklamıştı: Duntsova’nın adaylığı reddedildi

Yayınlanma: 25.12.2023 - 11:59

Güncelleme: 25.12.2023 - 11:59

Rusya, başkanlık seçimi hazırlanırken Devlet Başkanı Putin’e rakip olduğunu açıklayan gazeteci Yekaterina Duntsova’nın adaylığı reddedildi.

Duntsova’nın başvurusunu inceleyen Rusya seçim komisyonu, evrakında “100 hata” bulunduğunu belirterek adaylığını oybirliğiyle reddetti. Şimdiye kadar 29 kişinin başvuruda bulunduğunu açıklayan komisyon, yalnızca Putin’in adaylığını kabul etmiş durumda.

Geçen hafta adaylık başvurusunda bulunan Duntsova, karara yüksek mahkemede itiraz edeceğini açıkladı.

40 yaşındaki gazeteci, adaylığını duyurduğu basın toplantısı sırasında “yetkililerin gerçekten aday olmasına izin vereceğini düşünüp düşünmediği” sorulduğunda “Yasalara göre bu benim hakkım” yanıtını vermişti.

Duntsova, kampanyasının odağında Ukrayna savaşının barışla neticelenmesi ve hapisteki muhalefet lideri Alesksey Navalni’nin serbest bırakılmasının olduğunu söylemişti. Üst üste 5’inci dönem başkanlık koltuğunda oturmayı hedefleyen Putin’in rakiplerine şans tanımaması, ülkede seçimlerin “sahte bir süreçle” yapıldığı eleştirilerine neden oluyor.