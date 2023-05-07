Putin'e yönelik İHA saldırısına kartal filosu çözümü

Yayınlanma: 07.05.2023 - 10:38

Güncelleme: 07.05.2023 - 10:38

Rusya'da Kremlin'e düzenlenen son İHA saldırısının ardından koruma amaçlı bir "kartal filosu" oluşturulması önerildi. Ayrıca askerden kaçma girişimlerini engellemek için ameliyatsız cinsiyet değiştirmenin yasaklanması da gündemde.

Rusya'da parlamentonun alt kanadını oluşturan Duma'nın Savunma Komitesi'nin başkan yardımcısı Aleksey Juravlev, ülkedeki önemli altyapıların korunması için eğitimli kartallardan özel bir filo kurulmasını önerdi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Juravlev, Rus devlet ajansı RIA Novosti'ye perşembe günü yaptığı açıklamada "Kremlin'e bir İHA'un ulaşmış olması şahsıma hakaret niteliğindedir" dedi.

3 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'deki konutunu hedef alan bir İHA saldırısı düzenlenmişti. Moskova, saldırıdan Kiev'i sorumlu tutmuş, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise iddiaları reddetmişti.

Juravlev saldırının Ukrayna istihbaratı tarafından düzenlendiğini savunarak, "Kiev'in merkezini hedef almamız lazım. Zelenski'nin ofisini yok edelim. Yüksek Şura'yı, Genelkurmay Başkanlığı binasını ve istihbarat servislerinin yer aldığı yapıları yakıp yıkalım" diyerek çıkıştı.

Öte yandan Duma'da askerden kaçma girişimlerini engellemek için ameliyatsız cinsiyet değiştirmenin yasaklanması da gündemde.

Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Komitesi'nin başkanı Nina Ostanina, ülkenin önde gelen gazetelerinden Kommersant'a tasarının kısa süre içinde tartışmaya açılacağını söyledi.

Kommersant'a konuşan ve kimliği paylaşılmayan bir kaynak, tasarıda değişikliğe gidilmesinin sebebinin, "aile değerlerini korumanın yanı sıra ilkbaharda başlatılacak zorunlu askerlik kampanyasında katılımı sağlamak" olduğunu öne sürdü.

Kaynak, birçok gencin askere alınmamak için özel kliniklere giderek ameliyat olmadan cinsiyetini değiştirdiğini söyledi.

Duma Başkanı Viyaçeslav Volodin, geçen haftaki açıklamasında "Son dönemde 2 bin 700 kişi cinsiyetini değiştirdi. Bir erkek sabah kalkıp artık erkek değil kadın olduğuna karar veriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Gazetenin aktardığına göre başvuru sahipleri, özel klinikteki işlemler için 30 bin ila 60 bin Rus Rublesi (yaklaşık 7 bin 500 ila 15 bin TL) ödüyor. Bunun ardından edindikleri sertifikalarla nüfus müdürlüklerine gidip cinsiyetlerini beyanla değiştiriyorlar.