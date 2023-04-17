Putin'i eleştirmenin cezası 25 yıl hapis
Rusya'da, Putin ve savaş karşıtı Vladimir Kara-Murza'ya 25 yıl hapis cezası verildi.
Rus mahkemesi, savaş karşıtlığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif olmasıyla bilinen eski gazeteci Vladimir Kara-Murza'yı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Reuters'ta yer alan habere göre, mahkeme, üç çocuk babası Kara-Murza'nın, diğer suçlamalarının yanı sıra vatana ihanet suçu sebebiyle cezalandırıldığını belirtti.
Kara-Murza, hapis cezasına çarptırılmasının ardından mahkeme salonunda "Rusya özgür olacak" sloganı attı.
Savcılar, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin eleştirilerde bulunan Kara-Murza'yı, vatana ihanet ve Rus ordusunu karalamakla suçlamıştı.
41 yaşındaki Kara-Murza, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalin ardından yabancı hükümetlerin Rusya'ya ve Ruslara yaptırım uygulamasını istemişti.
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