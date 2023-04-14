Küba, Rusya-Ukrayna çatışmasından ABD'yi sorumlu tuttu
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Rusya-Ukrayna savaşından ABD'nin sorumlu olduğunu belirterek, ABD dışındaki tüm devletlerin savaş nedeniyle "acı çektiğini" savundu.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.
Miguel Diaz-Canel, Ukrayna'daki savaştan ABD'yi "sorumlu" tuttu.
Diaz-Canel, "ABD, çatışmanın temel nedenini çarpıttı ve devasa medya gücü aracılığıyla Rusya'ya karşı bir aşağılama duygusu uyandırdı. Rus düşmanlığını körükleyenlerin ve Rusya'yı suçlu gibi göstererek çatışmanın gerçek nedenlerini gizleyenlerin onlar olduğuna inanıyorum. Gerçekten de bu çatışmanın yaratılmasında ABD'nin kendisinin suçlu olduğunu düşünüyorum" dedi.
"Rusya'yı, ülkeyi savunmakla bağdaşmayan bir duruma soktular" ifadelerini kullanan Diaz-Canel, ABD'nin, "silah satmak ve böylece iç sorunları çözmek" için "kasıtlı" olarak savaşları "kışkırttığını" ileri sürdü.
"ULUSLARARASI TOPLUM DİYALOĞU TEŞVİK ETMELİ"
Diaz-Canel, ABD dışındaki tüm devletlerin savaş nedeniyle "acı çektiğini" savundu.
Diaz-Canel, uluslararası toplumun, "çatışmanın tarafları arasında diyaloğu teşvik eden girişimleri" desteklemesi gerektiğini ve taraflara "barışın kalıcı olacağına dair garantiler" vermesi gerektiğini kaydetti.
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