Putin'in generali görevden alındıktan aylar sonra öldü

Yayınlanma: 17.08.2023 - 12:31

Güncelleme: 17.08.2023 - 12:31

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde önde gelen bir Rus General, görevden alındıktan aylar sonra bir hastalıktan öldüğü bildirildi.

Albay Gennady Zhidko, "General Armageddon" lakaplı Sergey Surovikin'in Ukrayna'daki Rus güçlerinin başına getirilmesinin ardından son birkaç aydır kamuoyunda neredeyse hiç görülmemişti.

Kremlin'e yakınlığıyla bilinen Readovka haber platformu, 58 yaşındaki albayın "uzun süren bir hastalık" sonrasında öldüğünü bildirdi.

Habarovsk bölge valisi Mikhail Degtyarev de Zhidko'nun doğruladı.

Zhidko'nun ölümüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmaz iken, nerede ve nasıl öldüğü de açıklanmadı.

GENNADY ZHİDKO

Zhidko, "Suriye Kasabı" olarak bilinen General Aleksander Dvornikov'un görevinden alınmasının ardından Nisan 2022'de Ukrayna'daki Rus güçlerinin başına getirilmişti.

Rus güçleri, Ekim ayında Harkiv'i ele geçirmeyi başaramayınca Zhidko görevden alındı.

Askeri kariyeri boyunca birçok üst düzey görevlerde bulunan Zhidko'nun, 2017 yılında Suriye'de konuşlandırılan Rus kuvvetlerinin kurmay başkanı olarak yaptığı hizmetten dolayı "Rusya Federasyonu Kahramanı" unvanına layık görüldü

Ukrayna'da görevden alınmadan önce savunma bakan yardımcısı olarak çalışan Zhidko, Suriye'deki Rus güçlerini denetlemiş ve Genelkurmay başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Zhidko, İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Rus yetkililer listesinde yer alıyordu.