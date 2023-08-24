Putin’in, gizemli bir şekilde ölen ya da ölümün kıyısına gelen düşmanları

Yayınlanma: 24.08.2023 - 09:14

Güncelleme: 24.08.2023 - 09:14

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeni Prigojin'in, yolcu listesinde yer aldığı özel bir jetin Moskova yakınlarında düşmesi sonucu öldüğüne inanılıyor.

Jetin düşme nedeni ve Prigojin'in içinde olup olmadığı halen belirsiz.

62 yaşındaki Prigojin, 23-24 Haziran'da Rusya'nın üst düzey subaylarına karşı düzenlenen isyana öncülük etti. Rusya lideri Vladimir Putin, bunun Rusya'yı iç savaşa sürükleyebileceğini söyledi.

Putin'e veya çıkarlarına karşı çıkan başkaları da gizemli koşullar altında öldü veya ölüme yaklaştı.

İşte bu esrarengiz olaylardan bazıları:

ALEKSEY NAVALNI

Reuters Aleksey Navalni

Rusya'nın en önde gelen muhalefet lideri Aleksey Navalni, Batılı uzmanların sinir gazı Noviçok olduğu sonucuna vardığı bir maddeyle Sibirya'da zehirlendikten sonra Ağustos 2020'de tedavi için Almanya'ya uçtu. Kremlin, olayla bağlantılı olduğu iddialarını reddetti.

Navalni, 2021'de Rusya'ya gönüllü olarak dönderek, dünya çapında takdir kazandı. Ülkeye varır varmaz tutuklandı.

Şu anda siyasi amaçlı olduğunu savunduğu çeşitli suçlamalar nedeniyle parmaklıklar ardında.

Navalni’nin muhalif siyasi hareketi yasa dışı ve "aşırılıkçı" ilan edildi.

Rusya'daki bir mahkeme bu ay, Navalni’nin hapis cezasını 19 yıl daha uzatarak, onu ülkedeki en ağır hapishane koşullarından birine mahkum etti.

SERGEY SKRIPAL

BBC

Devlet sırlarını İngiliz istihbaratına aktaran eski bir Rus çifte ajan olan Sergei Skripal ve kızı Yulia, Mart 2018'de İngiltere’deki Salisbury kentindeki bir alışveriş merkezinin dışındaki bir bankta baygın halde bulunmuştu.

İkili durumları kritik halde hastaneye kaldırıldı ve İngiliz yetkililer, onların 1970'ler ve 1980'lerde Sovyet ordusu tarafından geliştirilen bir grup sinir gazı olan Noviçok ile zehirlendiklerini söyledi. Her ikisi de hayatta kaldı.

Rusya, zehirleme olayında rolü olduğu iddialarını reddetti ve İngiltere'nin Rusya karşıtı histeriyi kışkırttığını söyledi.

VLADIMIR KARA-MURZA

Rus muhalif aktivist Vladimir Kara-Murza, 2015 ve 2017 yıllarında kendisini zehirlemeye yönelik girişimlerde bulunulduğuna inandığını söyledi.

Reuters tarafından görülen tıbbi raporlara göre, daha sonra bir Alman laboratuvarı Murza'da yüksek düzeyde cıva, bakır, manganez ve çinko buldu. Moskova rolü olduğu iddiasını reddetti.

ALEKSENDER LITVINENKO

İngiliz yetkililer, eski bir KGB ajanı ve Putin'in muhalifi Aleksender Litvinenko'nun, 2006 yılında Londra'daki Millennium Hotel'de nadir ve güçlü bir radyoaktif izotop olan polonyum-210 karıştırılmış yeşil çay içtikten sonra 43 yaşında öldüğünü söyledi.

İngiliz soruşturması 2016'da Putin’in muhtemelen cinayete onay verdiği sonucuna vardı. Kremlin olayla ilgisi olduğu iddiasını reddetti.

Kıdemli bir İngiliz yargıç tarafından yürütülen soruşturma, cinayetin muhtemelen Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yönlendirilen bir operasyonun parçası olarak, eski ajanın KGB dönemindeki koruması Andrei Lugovoy ve bir diğer Rusya vatandaşı olan Dmitri Kovtun tarafından gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı.

Litvinenko, zehirlenmesinden altı yıl önce Rusya'dan İngiltere'ye kaçmıştı.

ALEKSANDER PEREPILICHNYY

44 yaşındaki Rus, Kasım 2012'de koşuya çıktıktan sonra Londra dışındaki özel güvenlikli bir sitede bulunan lüks evinin yakınında ölü bulundu.

Alexander Perepilichnyy, Rusya’daki kara para aklama sistemine ilişkin İsviçre’de yürütülen bir soruşturmaya yardım ettikten sonra 2009 yılında İngiltere'ye sığındı. Ani ölümü, öldürülmüş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

İngiliz polisi, nadir görülen bir zehirle öldürülmüş olabileceği şüphesine rağmen, cinayet ihtimalini dışladı. Soruşturma öncesi duruşmada, midesinde sarı yasemin bitkisinden gelen nadir ve ölümcül bir zehrin izlerinin bulunduğu açıklandı.

Perepilichny, popüler bir Rus yemeği olan ve kuzukulağı içeren büyük bir kase çorba içmişti. Rusya ilgisi olduğu iddiasını reddetti.

VIKTOR YUŞÇENKO

BBC

O zamanlar Ukraynalı bir muhalefet lideri olan Viktor Yuşçenko, Moskova yanlısı Başbakan Viktor Yanukoviç'e karşı Batı yanlısı bir listeyle yarıştığı 2004 başkanlık seçimleri kampanyası sırasında zehirlenmişti.

Yuşçenko, Ukrayna istihbarat teşkilatından yetkililerle Kiev dışında akşam yemeği yerken zehirlendiğini söyledi. Rusya ilgisinin olmadığını söyledi.

Vücudunun normalde mevcut olandan 1000 kat daha fazla dioksin içerdiği bulundu. Zehirlenme nedeniyle yüzü ve vücudu şekil değiştirdi ve sonrasında onlarca ameliyat geçirdi.

Ukrayna Yüksek Mahkemesi'nin "Turuncu Devrim" olarak adlandırılan sokak protestoları sırasında Viktor Yanukoviç'i kazanan ilan eden sonuçları reddetmesinin ardından tekrarlanan seçimlerde cumhurbaşkanlığını kazandı.

ANNA POLITKOVSKAYA

İnsan hakları ihlallerini haber yapan gazeteci Anna Politkovskaya, 7 Ekim 2006'da süpermarketten eve döndükten sonra Moskova'daki dairesinin önünde vurularak öldürüldü.

48 yaşındaki iki çocuk annesi Politkovskaya'nın öldürülmesi Batı'da büyük tepkiye neden oldu ve Rusya'da çalışan muhabirlere yönelik tehlikelere dikkati çekti.