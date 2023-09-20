Putin'in 'intihar timi' alayı komutanı öldürüldü

Yayınlanma: 20.09.2023 - 12:07

Güncelleme: 20.09.2023 - 12:07

38 yaşındaki Rus 247. hava indirme taarruz alayı komutanı Vasily Popov'un diğer üç Rus subayla birlikte cephe hattında öldürüldüğü iddia edildi.

Popov'un, kısa bir süre önce görevi devraldığı seçkin alayı sadece birkaç hafta yönettiği belirtildi.

Savaş Araştırmaları Enstitüsü'ne (ISW) göre Popov'un kesin ölüm koşulları açıklanmazken, Donetsk-Zaporijya bölge sınırında ölmüş olmasının muhtemel olduğu belirtiliyor.

Alayın, daha önce Ukrayna'da ağır kayıplar verdiği ve selefinin ölen askerlerin cesetlerini geri göndermemesi nedeniyle bir skandal yaşandığı biliniyor.

"İntihar timi" adıyla bilinen alayın bir önceki komutanı Konstantin Zizevsky, savaşın ilk günlerinde öldürülmüş ve kendisine "Rusya Kahramanı" unvanı verilmişti.

Komutan Popov'un ölümü, Rusya'da savaş yanlısı Telegram grupları arasında duygusal bir tepkiye yol açtı.