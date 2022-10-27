Putin'in vaftiz kızı Ksenia Sobchak'ın Rusya'dan kaçtığı iddia edildi

27 Ekim 2022 Perşembe, 18:26

Rusya, savaş karşıtı propagandaları önlemek amacıyla yüzlerce Rus vatandaşını tutukladı. Savaş karşıtı propaganda yapan yüzlercesi ise Rusya'yı terk etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vaftiz kızı olarak bilinen Ksenia Sobchak'ın da savaş karşıtı söylemleri sebebiyle Rusya'yı terk ettiği öne sürüldü.

Ksenia Sobchak, gasp suçlamasıyla gözaltına alınan Kirill Sukhanov'a ceza davası açıldı. Sobchak, Sukhonav'a açılan davanın bir parçası olarak evinde arama yapıldığını öğrenmesinin ardından Rusya'yı terk etti.

Rus devlet haber ajansı TASS'ın haberine göre, Rus TV sunucusu ve 2018 başkanlık adayı Ksenia Sobchak Rusya'dan Litvanya'ya kaçtı.

Rusya Devlet Güvenlik Departmanı direktörü Darius Jauniskis'e göre Sobchack, İsrail pasaportunu kullanarak Litvanya'ya giriş yaptı.

TASS'ın Jauniskis'ten aktardığına göre Jauniskis, "Evet, Sobchak'ın Litvanya'da olduğunu teyit edebilirim" dedi.

Sobchak Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticari direktörümüz Kirill Sukhanov tutuklandı. Haraç almakla suçlamaya çalışıyorlar onu" dedi.

Sobchak, Sukhanov'a yönelik suçlamalar için "saçmalık" ve editoryal ekibine yönelik bir saldırı olduğunu ifade ederek kınadı.

Sobchak, "[Bu suçlamalara] hiç inanmıyorum ve umarım her şeyi çabucak çözerler. Tüm bunların bir tür saçmalık olduğunu görürler. Eğer değilse, o zaman bu açıkça benim yazı işleri ofisime yapılan bir baskındır. Rusya'daki son özgür yazı işleri ofisi, kapatılmak zorunda kalındı" dedi.

Bir emniyet teşkilatı kaynağının TASS'a verdiği bilgiye göre Sobchak, Rostec devlet şirketinin başkanı Sergei Chemezov'dan 11 milyon ruble (yaklaşık 179 bin dolar) gasp etmekle suçlanan müdürünün davasında şüpheli konumunda.

Avukatı Svetlana Lipatova yaptığı açıklamada, savunmanın Sukhanov'un tutukluluğuna itiraz etmeyi planladığını söyledi.

Petersburg'da doğup büyüyen Sobchak'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bağları var ve siyasi kariyerinin başında babası reformist siyasetçi Anatoly Sobchak'ın danışmanlığını yapmıştı.

Ksenia Sobchak 2010'lu yıllarda sık sık muhalif protestolara ve mitinglere katıldı, ancak 2018'de Rusya başkanlığına adaylığını koyduktan sonra muhalif figürlerin desteğini kaybetti.

Başkanlık için aday olma kararı, kampanyasını sahte olmakla suçlayan ve Sobchak'ı "Kremlin projesi" olarak etiketleyen Alexey Navalny de dahil olmak üzere Rus muhalefet liderleri tarafından geniş çapta eleştirildi.