Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna'nın 'kirli bomba' planlarından haberdarız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanma planlarından haberdar olduklarını duyurdu.
Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan cumhurbaşkanları ile Rusya Ulusal Savunma Komuta Merkezi'nde, nükleer saldırılara yönelik yurt çapında yürütülen tatbikatları gözlemleyen Putin, dünyada ve bölgede çatışma riskinin yüksek olduğunu ve önemli altyapı alanlarında güvenliğin artırılması gerektiğini belirtti.
Putin, Savunma Bakanlığı karargahında gazetecilere verdiği demeçte, "Silahlı kuvvetlerin hazır olup olmadığını test ediyoruz. Geçen Kasım ayında duyurulmuştu. Tatbikatlar ülke genelinde silahlı kuvvetlerin tüm şubelerini kapsayacak" ifadelerine yer verdi.
"PLANLARINDAN HABERDARIZ..."
Tatbikatlarda düşman saldırısına tepki olarak büyük bir nükleer misilleme saldırısının da simüle edildiğini sözlerine ekleyen Putin ayrıca, Ukrayna'ya yönelik 'kirli bomba' iddialarını yineledi ve "Planlarından haberdarız" dedi.
Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Putin'e ilettiği bir raporda, ülkenin ulusal güvenliğine yönelik zorluklar ve tehditlerin, ordunun ve filonun her koşulda hızlı ve etkili misillemeye hazır olmasını gerektirdiğini söyledi.
UKRAYNA'DAN İDDİALARA YANIT
Rusya Federasyonu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu mektupta, Ukrayna'nın, kendi topraklarında radyoaktif malzeme ile harmanlanmış "kirli bir bomba" kullanmaya hazırlandığını söylemişti.
Rusya'nın BM Büyükelçi Yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise gazetecilere verdiği demeçte, "Farkındalığı artırdığımız için oldukça memnunuz" dedi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymir Zelenski ise "kirli bomba" iddiasının, "Moskova'nın bu tarz bir saldırı gerçekleştirerek bundan Kiev'i sorumlu tutmak yönündeki planlarını yansıttığını" öne sürdü ve iddiaları reddetti.
Fransa, Birleşik Krallık ve ABD, iddiaların "açıkça temelsiz" olduğunu dile getirdi ve Washington, Rusya'yı nükleer silahların herhangi bir şekilde kullanılmasının "ağır sonuçları olacağı" konusunda uyardı.
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