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Pyongyang’dan yeni nükleer meydan okuma: 'Nükleer kapasite iki kattan fazla arttı'

Pyongyang’dan yeni nükleer meydan okuma: 'Nükleer kapasite iki kattan fazla arttı'

4.06.2026 10:51:00
Güncellenme:
AA
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Pyongyang’dan yeni nükleer meydan okuma: 'Nükleer kapasite iki kattan fazla arttı'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin silah yapımında kullanılan nükleer malzeme üretim kapasitesinin 5 yıl öncesine kıyasla iki katından fazla arttığını belirtti.
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni açılan bir nükleer malzeme üretim tesisine gerçekleştirdiği ziyarette, uzun vadeli üretim planına ilişkin bilgi aldı.

Ülkesinin nükleer malzeme üretim kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kim, Kuzey Kore'de silah yapımında kullanılan nükleer malzeme üretim kapasitesinin 5 yıl öncesine kıyasla iki katından fazla arttığını belirtti.

Kim, ülkenin "nükleer savaş caydırıcılığını" hem nitelik hem de nicelik açısından güçlendirme ihtiyacının giderek arttığını ifade etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) Kim'in, santrifüj salonu olduğu değerlendirilen bir tesiste dar koridorlarda yürürken görüntülendiği fotoğrafları yayınladı.

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