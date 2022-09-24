Quad ülkeleri dışişleri bakanları, BM reformuna destek verilmesinde uzlaştı

24 Eylül 2022 Cumartesi, 08:59

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu marjında bir araya gelen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu ülkelerinin dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Zirvede ABD'den Antony Blinken, Japonya'dan Hayaşi Yoşimasa, Avustralya'dan Penny Wong, Hindistan'dan Subrahmanyam Jaishankar, Pasifik'te iş birliği taahhüt etti.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vurgusu yapan bakanlar, Çin'in nüfuzunu artırdığı bölgede statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine karşı çıkılmasında anlaştı.

Bakanlar, Güvenlik Konseyinin daimi ve geçici üye kapsamının genişletilmesi dahil BM reformunun desteklenmesi için çaba gösterilmesine yönelik uzlaşmaya vardı.

"DEMOKRASİ YAYI"

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007’de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" olarak nitelendirilen ittifak, gerçekleştirdiği düzenli toplantılara, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyor.