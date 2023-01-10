Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi hapse mahkum edildi
İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarla ilgili tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi'nin 5 yıl hapse mahkum edildiği bildirildi.
İran'da eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi'nin avukatı Nida Şems, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, müvekkilinin "rejime karşı propaganda" ve "kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.
Şems, mahkemenin kararına itiraz yolunun açık olduğu ve temyiz edilebileceğini kaydetti.
Rafsancani'nin kızı Faize'nin halen cezaevinde tutuklu bulunduğunu aktaran Şems, hakkında açılan başka davaların da olduğunu ifade etti.
Faize Haşimi, 27 Eylül'de başkent Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, 11 Ekim'de yaptığı açıklamada, Haşimi'nin "kamu düzenini bozmak" ve "rejime karşı propaganda" suçlamalarından tutuklandığını duyurmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili yeni gelişme
- Erdoğan'ın yeni 'müjde'si belli oldu
- İktidarın 20 yıllık faturasını çıkardı
- Son ankette çarpıcı sonuçları: Oyları yine eridi
- Kılıçdaroğlu'na çattı: Benzini sen mi doldurdun!
- İstanbul'da korkunç cinayet: 2 kadını katletti!
- AKP'den 'Dersim' açılımı
- CHP’den memur ve emekli maaş zammıyla ilgili talep
- CHP Kılıç’tan emekli maaşları için kanun teklifi
- Ülkücüler bıyıklarını kesiyor