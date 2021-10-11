Rahibe Gloria Cecilia Narvaez, serbest bırakıldı

Mali’de 4 yıl önce İslamcılar tarafından kaçırılan Kolombiyalı rahibe Gloria Cecilia Narvaez, serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00
Rahibe Gloria Cecilia Narvaez, serbest bırakıldı
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Narvaez, 2017’de bir misyoner olarak bu ülkede çalışırken rehin alınmıştı. Rahibenin serbest bırakılması için fidye ödenip ödenmediği bilinmiyor. 

Mali Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, rahibenin “çeşitli istihbarat örgütlerinin ortak çalışması” sonucu özgürlüğüne kavuştuğu kaydedildi. 


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