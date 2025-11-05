New York belediye başkanlığı seçimlerini Zohran Mamdani kazandı. Bu gelişmenin ardından Mamdani'nin özel hayatı da araştırma konusu oldu. Peki, Rama Duwaji kimdir? New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin eşi Rama Duwaji kaç yaşında, nereli?

RAMA DUWAJI KİMDİR?

Rama Sawaf Duwaji, 1997 doğumlu bir Amerikalı animatör, illüstratör ve seramik sanatçısıdır. Kariyeri boyunca birçok prestijli kurum ve marka ile iş birliği yapmıştır. Spotify, The New Yorker, The Washington Post, BBC, Apple ve Tate Modern gibi global platformlarda eserleri sergilenmiş ve projelere katkıda bulunmuştur.

Duwaji'nin çalışmaları genellikle insan hikayelerini, toplumsal adaletsizlikleri ve kültürel meseleleri merkezine alır. Sanatçının çizimleri, sadece estetik bir deneyim sunmakla kalmaz, aynı zamanda izleyiciyi bilinçlendirmeyi ve empati kurmaya yönlendirmeyi hedefler. Sosyal medyada paylaştığı eserler, özellikle genç nesil ve sanat takipçileri arasında güçlü bir etki yaratmaktadır.

RAMA DUWAJI VE ZOHRAN MAMDANI NE ZAMAN EVLENDİ?

Duwaji, Zohran Mamdani ile ilk kez 2021'de 'Hinge' adlı flört uygulamasında tanıştı. Ekim 2024'te nişanlandılar, iki ay sonra özel bir nikah töreni düzenlediler ve Şubat 2025'te New York Belediye Binası'nda evlendiler.