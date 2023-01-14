Rauf Denktaş, vefatının 11. yılında anıt mezarının başında anıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 11. yılında başkent Lefkoşa’daki anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
Anma törenine Denktaş’ın ailesi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet CTP Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile bazı bakanlar, milletvekilleri ve yurttaşlar da katıldı.
Anma töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, şu andaki siyasetin mimarıdır. Biz, onun öğrencileriyiz, talebeleriyiz, onu dinledik, onu izledik” dedi.
Anma törenleri sırasında, kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen çerçeve içerisine yazılmış bir not dikkat çekti. Bir çiçekle birlikte bırakılan notta, “Huzur içinde yat sevgili arkadaşım. Yunan arkadaşın” yazısı dikkat çekti.
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