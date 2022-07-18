Recep Tayyip Erdoğan ile Emmanuel Macron görüşmesinde gündem 'tahıl koridoru'

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Fransa ve İtalya’nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin koridor için kurulacak merkeze uzman göndermek istedikleri öğrenildi.

Temaslara ilişkin Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konuların değerlendirildiği görüşmede SAMP/T hava savunma sisteminin ortak üretimi konusunun yanısıra Rusya’nın açtığı savaşın ardından Ukrayna’nın Karadeniz limanlarında duran tahıl ihracı konusu ele alındı. Ukrayna tahılının ihracına ilişkin sürecin İstanbul’da kurulacak ve Türkiye, Rusya, Ukrayna ile Birleşmiş Milletler yetkililerinden oluşacak bir koordinasyon merkezinden idare edilmesi kararına varıldığına değinen Erdoğan, Macron’a, planı hayata geçirerek küresel gıda güvenliği bağlamında büyük bir rahatlama sağlanacağını da söyledi.

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Ukrayna tahılının güvenli bir şekilde sağlanarak dünya piyasasına ulaştırılması konusu, Avrupa ülkeleri tarafından da yakından takip ediliyor. Türkiye’nin, savaşın başlangıcından bu yana Karadeniz’e kıyıdaş olmayan ülkelerin savaş gemilerine boğazları kapatması nedeniyle bu aşamada başka bir ülkenin koridorun işleyişiyle ilgili herhangi bir rol üstlenmesi beklenmiyor. Buna karşın İtalya ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin, İstanbul’da Ukrayna tahılının ihracının sağlanması için kurulacak Koordinasyon Merkezi’ne uzman göndermek istediğini Türkiye’ye bildirdiği öğrenildi. Türkiye’nin bu isteğe ilk aşamada yanıt vermediği belirtiliyor. Konunun, merkezin çalışma esaslarının belirlenmesinin ardından netleşmesi bekleniyor.