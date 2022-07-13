4'lü tahıl zirvesi İstanbul'da gerçekleşti
Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları askerî heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki dörtlü toplantı Kalender Kasrı'nda başlayan dörtlü toplantı sona erdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki toplantı Kalender Kasrı'nda düzenlendi.
Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM heyetinin arasında gerçekleşen, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin toplantının sona erdiği bildirildi.
Toplantı, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
Milli Savunma Bakanlığı, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında Kalender Kasrı’nda gerçekleşen dörtlü toplantı sona erdi." açıklaması yaptı.
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