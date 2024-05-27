Refah katliamından sonra ilk açıklama: Onlarca kişi hayatını kaybetmişti!

Yayınlanma: 27.05.2024 - 13:16

Güncelleme: 27.05.2024 - 13:16

İsrail'in Askeri Başsavcısı Tümgeneral Yifat Tomer Yeruşalmi, Gazze'li sağlık yetkililerinin düzinelerce sivilin öldüğünü söylediği Refah'a gece düzenlenen IDF hava saldırısını "vahim" olarak nitelendirdi ve eylem sonrasında İsrail silahlı kuvvetlerinin kendi içiresindeki soruşturmasının hala devam ettiğini söyledi.

Başsavcı Yeruşalmi, İsrail Barolar Birliği'nin ev sahipliği ettiği bir konferansta yaptığı açıklamada, "Olayın ayrıntıları hala soruşturma aşamasında ve biz de bu soruşturmayı sonuna kadar götürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Yeruşalmi, "IDF savaş sırasında sivillere zarar verildiği için üzüntü duymaktadır” ifadelerini ekledi.

KARARDAN HEMEN SONRA

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), bu saldırıdan kısa süre önce İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze'nin Rafah bölgesindeki operasyonlarına ilişkin “durdurma kararı” yayınlamıştı.

ICJ'nin kararı, sivillerin zarar görme riskinin bulunduğu operasyonların derhal durdurulmasını talep etti ve operasyon sonucu oluşan insani bilanço konusundaki endişelerini dile getirdi.

İsrailli yetkililer ise, saldırının “doğru istihbarat kullanarak, nokta atışıyla” gerçekleştirildiğini, ve İsrail’in merkezine Refah’tan atıldığı iddia edilen sekiz füzeye karşılık olarak gerçekleştirildiğini belirtiyor.

YİFAT TOMER-YERUŞALMİ KİMDİR?

Yifat Tomer-Yeruşalmi, İsrail Savunma Kuvvetleri tümgenerali, şu anda Askeri Başsavcı olarak görev yapmakta.

Bu göreve gelen ikinci kadın olan Tomer-Yeruşalmi, 1974 doğumludur ve Netanya, İsrail'de büyüdü.

Hukuk eğitimini Kudüs İbrani Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Tel Aviv Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

IDF'de önemli hukuki pozisyonlarda bulundu, baş askeri savcının kıdemli yardımcısı ve Askeri Başsavcılık Birimi'nde çeşitli önemli şubelerin başkanı olarak görev yaptı.