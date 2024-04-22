Refah'ta büyük dram... Ölen annesinden sezaryenle alındı

Dün gece Filistin’in Refah kentine yapılan hava saldırısında, yıkılan bir binanın altında kalan 13’ü çocuk 19 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden hamile kadının karnından, can çekişen bebeği sezeryen ile kurtarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 18:29
Refah'ta büyük dram... Ölen annesinden sezaryenle alındı
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Filistinli sağlık yetkilileri, yoğun hava saldırıları sonucu 19 kişinin öldüğü Gazze'nin Refah kentinde, bombardıman esnasında kocası ve kızıyla birlikte öldürülen bir Filistinli kadının karınındaki bebeğin, sezeryen yoluyla alındığını söyledi.

Annesinin karnındayken yetim kalan bebeğin bakımını üstlenen doktor Muhammed Salama, acil sezaryenle dünyaya gelen ve 1,4 kilogram ağırlığında doğan bebeğin durumunun stabil olduğunu ve giderek iyileştiğini söyledi. Annesi Sabreen Al-Sakani, bombardıman sonucu öldüğünde 30 haftalık hamileydi. 

Bebek, Refah'taki bir hastanede başka bir bebekle birlikte kuvöze konuldu. Küvezin yanındaki banta, "Şehit Sabreen Al-Sakani'nin bebeği" yazıldı.

YETİM OLARAK DOĞDU

Amcası Rami Al-Şekh, saldırıda ölen küçük kıza 'Ruh' adını vermek istediğini söyledi. "Küçük Melek, kız kardeşi dünyaya geleceği için çok mutluydu" dedi.

Doktor Salama, bebeğin üç ila dört hafta hastanede kalacağını söyledi. "Gözetim süresinden sonra, çocuğun nereye gideceğini öğrenmeye çalışacağız. Teyzesine, amcasına ya da büyükanne ve büyükbabasına. İşte en büyük trajedi burada. Bu çocuk hayatta kalsa bile yetim olarak doğdu" diyerek trajedinin boyutuna tercüman oldu.

Filistinli sağlık yetkililerine göre ölen 13 çocuk, Abdel Aal ailesine ait ikinci eve düzenlenen saldırıda öldürüldü. Bu saldırıda iki kadın da hayatını kaybetti.

Ölenler arasında ailesi de bulunan Filistinli bir adam olan Şakir Abdel Aal, beyaz kefen içindeki bir çocuk cesedinin başında yas tutarak "Ölenler arasında bir tane erkek gördünüz mü? Hepsi kadın ve çocuk, Karım, çocuklarım ve herkesle birlikte tüm ailem, kimliğim yok oldu" diyerek ferayat etti.


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