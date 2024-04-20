Filistin'i resmi olarak tanıyan o ülke: 'Hata düzeltildi'

Barbados yönetimi, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı.

AA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 14:55
Filistin'i resmi olarak tanıyan o ülke: 'Hata düzeltildi'
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Barbados Dışişleri Bakanı Kerrie Symmonds, yaptığı açıklamada, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldıklarını söyledi.

Symmonds, "Filistin'i bir devlet olarak tanımadan nasıl iki devletli bir çözüm istediğimizi söyleyebiliriz?" ifadesini kullandı.

Filistin'i devlet olarak tanıma kararının Barbados'un İsrail ile ilişkilerini etkilemeyeceğini belirten Symmonds, ülkesinin Birleşmiş Milletler'de (BM) her zaman Filistin'de iki devletli çözümü savunduğunu kaydetti.

Symmonds, ülkesinin şu ana kadar Filistin'in devlet olarak tanımamasını eleştirerek, bu "hatayı" düzeltmenin vaktinin geldiğini vurguladı.


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