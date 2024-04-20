Fransız gazeteci Filistin paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı

Fransız gazeteci ve aktivist Sihame Assbague, sosyal medyada Filistin hakkındaki bir paylaşımı nedeniyle "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle ifade vermeye çağrıldı.

AA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 15:20
Fransız gazeteci Filistin paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
Abone Ol google-news

Assbague, X sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, aynı mecrada Filistin hakkında 7 Ekim 2023'te yaptığı bir paylaşım nedeniyle karakola ifade vermeye çağrıldığını duyurdu.

Söz konusu paylaşımında, "Tek sorumlu: İsrail sömürge devleti. Tek çözüm: Filistin'de sömürgenin son bulması ve Filistin'in özgürleşmesi. Tek siyasi yol: sürekli nedenlerinden yani sömürge ve şiddet olaylarından bahsetmek, suç ortağı olan devletleri kınamak ve Filistin direnişine destek vermek" ifadelerini kullandığını aktaran Assbague, "terör propagandası" nedeniyle yürütülen bir ön soruşturma kapsamında ifade vereceğini kaydetti.

Assbague, Filistin'e ve Filistinlilerin mücadelesine desteğini dile getirdiği için ifade vermeye çağırılan ilk veya son kişi olmadığına dikkati çekerek, 7 Ekim 2023'ten bu yana yüzlerce kişinin aynı nedenlerden ötürü rahatsız edildiğini belirtti.

Fransız gazeteci, aynı nedenlerden gözaltına alınan, evi aranan, mahkeme veya okulu tarafından ceza alan ve işten çıkarılanların olduğundan bahsederek, bu baskının, siyaset ve medya ortamında da var olduğunu anlattı.

"SUSAMAYIZ. SUSMAMALIYIZ"

"Diğer Batılı ülkelerdeki gibi Fransa'da da Filistin halkıyla dayanışmanın dile getirilmemesi için her şey yapıldı" diyen Assbague, tehditlere rağmen "İsrail'in sömürge politikasını" ve Batılı ülkelerin bu konudaki "suç ortaklığını" kınamaya devam edeceğini bildirdi.

Assbague, "Susamayız. Susmamalıyız. Sömürge altında ve ezilen halkların yanında olanlar utanmamalı. Yaşamın, adaletin ve barışın yanında olan bizleriz" değerlendirmesinde bulundu.


Gazeteci haberleri aktivist haberleri filistin haberleri

İlgili Haberler

Filistin'i resmi olarak tanıyan o ülke: 'Hata düzeltildi'

Filistin'i resmi olarak tanıyan o ülke: 'Hata düzeltildi'
Hamas: İsrail, Filistinli mahkumlara karşı en çirkin suçları işliyor

Hamas: İsrail, Filistinli mahkumlara karşı en çirkin suçları işliyor
ABD basınından Hamas iddiası: Politbüro, Katar'dan taşınıyor mu?

ABD basınından Hamas iddiası: Politbüro, Katar'dan taşınıyor mu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP zenginleri durmuyor... Istakoz krizi sonrası şimdi de 'Rolex' kazası: Önce paylaştı, sonra sildi!

AKP zenginleri durmuyor... Istakoz krizi sonrası şimdi de 'Rolex' kazası: Önce paylaştı, sonra sildi!
Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu

Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
Boykot adrese ulaştı... 'İlgili makamlarla görüşeceğiz'

Boykot adrese ulaştı... 'İlgili makamlarla görüşeceğiz'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Erdoğan’dan flaş İsrail-İran açıklaması: 'İki taraf da farklı şeyler söylüyor...'

Erdoğan’dan flaş İsrail-İran açıklaması: 'İki taraf da farklı şeyler söylüyor...'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
AKP'li Nihat Zeybekçi İsrail ile ticareti savundu: Katliam ayrı ticaret ayrı!

AKP'li Nihat Zeybekçi İsrail ile ticareti savundu: Katliam ayrı ticaret ayrı!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu