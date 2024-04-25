Reflü ilaçlarının 'tehlikeli' yan etkisi ortaya çıktı

Yayınlanma: 25.04.2024 - 10:18

Güncelleme: 25.04.2024 - 10:18

ABD'li araştırmacılar, reflü ilaçları alan kişilerin, almayanlara kıyasla şiddetli baş ağrısı çekme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, ağrılı semptomlarla bağlantılı ilaçlar arasında omeprazol, esomeprazol, simetidin, famotidin ve antiasit takviyelerinin yer aldığını söylediler.

Maryland Üniversitesi'nden Dr. Margaret Slavin, "Asit azaltıcı ilaçların yaygın kullanımı ve migren üzerindeki potansiyel etkileri göz önüne alındığında, bu sonuçlar daha fazla araştırma gerektirmektedir. Bu ilaçların genellikle aşırı reçete edildiği düşünülmektedir ve yeni araştırmalar, proton pompası inhibitörlerinin uzun süreli kullanımına bağlı olarak bunama riskinin artması gibi başka riskler olduğunu göstermiştir" dedi.

Prilosec ve Losec olarak satılan omeprazol ve Nexium olarak satılan esomeprazol gibi proton pompası inhibitörleri (PPI) ilaçlarının, semptomları hafifletmek için yaygın olarak kullanıldığı biliniyor.

Neurology Clinical Practice'de yayınlanan son çalışmada, bu ilaçların ve H2 blokerleri de dahil olmak üzere diğer mide yanması ilaçlarının insanların migren riskini nasıl etkilediği incelendi.

11 BİN KİŞİNİN REÇETELİ İLAÇLARI İNCELENDİ

Araştırmacılar, çalışmalarında 11 bin 818 kişinin verilerini takip ederek reçeteli ilaçları inceledi.

PPI alan kişilerin dörtte birinde migren veya şiddetli baş ağrısı görülürken, bu oran ilaç almayanlarda yüzde 19 olarak görüldü.

H2 blokerleri alanların dörtte birinde şiddetli baş ağrısı görülürken, bu ilaçları almayanların oranı yüzde 20 olarak kaydedildi.

Antiasit takviyesi alanların yüzde 22'sinde şiddetli baş ağrısı görülürken, bu oran antiasit almayanlarda yüzde 20 olarak belirtildi.

Dr. Slavin, "Birçok insanın asit reflüsü ya da diğer rahatsızlıklarını yönetmek için asit azaltıcı ilaçlara ihtiyaç duyduğunu unutmamak gerekir. Migreni ya da şiddetli baş ağrısı olan ve bu ilaçları ya da takviyeleri kullanan kişiler, devam edip etmemeleri gerektiği konusunda doktorlarıyla konuşmalıdır" diye konuştu.