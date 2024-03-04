İlaç kullanmaya son! Migren ağrılarına şifa olan 10 besin

Alın, göz kenarları, şakak ense ve kulak arkasındaki sinirlerin sıkışması sonucu yaşanan migren ağrısı, günlük hayatta birçok insanın yaşamını olumsu yönde etkiliyor. İşte ilaç kullanmadan faydalı yollarla ağrıyı önleyeceğiniz 10 besin...

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2024 Pazartesi, 16:59
İlaç kullanmaya son! Migren ağrılarına şifa olan 10 besin

Avokado: Migrenle savaşmak için oldukça etkili olan besindir. Lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar bakımından zengin olan avokado, şiddetli baş ağrısına oldukça iyi gelir.

İlaç kullanmaya son! Migren ağrılarına şifa olan 10 besin

İncir: İltihabı azaltmada ve baş ağrılarını uzak tutmada etkili olan incir, büyük oranda potasyum içermektedir. Gün içerisinde yeterli miktarda incir tüketmek migren ağrısı için oldukça önemlidir.

İlaç kullanmaya son! Migren ağrılarına şifa olan 10 besin

Somon: Omega-3 yağ asitleri ve vitamin B-2 içeren somon, sık baş ağrısı çekenler için mucizevi bir besindir. Aynı zamanda vücutta bulunan iltihabı azaltır ve ağrıları dindirir.

İlaç kullanmaya son! Migren ağrılarına şifa olan 10 besin

Tatlı patates: Lezzetlerinin yanı sıra şiddetli migren ağrısıyla savaşmada da önemli rol oynar. C vitamini bakımından zengin olan patates, B1 vitamini ve potasyum içerir. Baş ağrıların acı çekerken, tatlı patates tüketmek ağrıyı azaltır ve bireyleri sakinleştirir.

İlaç kullanmaya son! Migren ağrılarına şifa olan 10 besin

Su: Su içmek, kan dolaşımını artırabilir ve kan damarlarının genişlemesine yardımcı olabilir. Bu, baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir, çünkü bazı baş ağrıları daralmış kan damarlarından kaynaklanır.

İlaç kullanmaya son! Migren ağrılarına şifa olan 10 besin

Karpuz: Baş ağrılarının en büyük nedenlerinden biri de su kaybıdır. Taze sebze ve meyveler özellikle de yaz meyveleri yüksek su içeriğiyle gün içerisinde oluşacak baş ağrılarını engeller. Örneğin en sevilen yaz meyvelerinden biri olan karpuz, hem içerdiği su hem de potasyum ve magnezyum gibi önemli mineralleri içerir.

İlaç kullanmaya son! Migren ağrılarına şifa olan 10 besin

Havuç ve kereviz: Su ihtiyacınızı karşılayan karpuz, havuç ve kereviz gibi besinleri tüketmek ağrılarınız için oldukça önemlidir. Dehidrasyon baş ağrılarının önde gelen nedenlerinden biridir. Bu noktada da sık sık havuç tüketmek önem arz etmektedir.

İlaç kullanmaya son! Migren ağrılarına şifa olan 10 besin

Kinoa: Listenin en önemli bağrı kesici besinlerinden biridir. Riboflavin, magnezyum ve demir içeren kinoa, migrene karşı en iyi savunma mekanizması geliştirir.

İlaç kullanmaya son! Migren ağrılarına şifa olan 10 besin

Yoğurt: B vitaminin bir parçası olan riboflavin, yoğurtta büyük oranda bulunuyor. Migrene karşı koruma etkisi gösteren riboflavin içerikli yoğurt tüketmek, gününüzü ağrısız geçirmek için önemli bir adımdır.

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