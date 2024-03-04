İlaç kullanmaya son! Migren ağrılarına şifa olan 10 besin

Karpuz: Baş ağrılarının en büyük nedenlerinden biri de su kaybıdır. Taze sebze ve meyveler özellikle de yaz meyveleri yüksek su içeriğiyle gün içerisinde oluşacak baş ağrılarını engeller. Örneğin en sevilen yaz meyvelerinden biri olan karpuz, hem içerdiği su hem de potasyum ve magnezyum gibi önemli mineralleri içerir.