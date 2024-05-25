Rekorun yeniden sahibi oldu: Unvanını geri aldı

Nepalli Phunjo Lama, "Everest Dağı'na en hızlı tırmanan kadın" rekorunun yeniden sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 12:44
Rekorun yeniden sahibi oldu: Unvanını geri aldı
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ABC News'un haberine göre, Dünya'nın en yüksek dağı olan Everest'e 14 saat 31 dakikada tırmanan Lama, daha önce sahibi olduğu rekoru yeniden elde etti.

Everest'e önceki rekorundan daha hızlı tırmanan Lama, tırmanış ve inişi 24 saat 26 dakikalık sürede tamamlayarak zirveye seyahat rekorunu kırdı.

Lama'nın kardeşi Sonam Lama, tırmanış sırasında insan trafiğine dikkati çekerek sakinliğin az olması durumunda kız kardeşinin zirveye daha hızlı çıkabileceğini belirtti.

Lama'nın bir önceki 39 saat 6 dakikalık tırmanma ve iniş rekoru 2021'de Hong Konglu tırmanışçı Ada Tsang Yin-hung tarafından 25 saat 50 dakika ile geçilmişti.


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