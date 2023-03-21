Traktör ehliyetli gençler lüks otomobil sürüyor

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 11:25

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 11:28

İsveç'te, neredeyse yüzyıl önce uygulanan düzenleme ile bugünkü gençler lüks otomobillerin direksiyonuna geçebiliyor.

Gençlerin saatte azami 30 km hızla araç kullanmalarını sağlayan düzenleme, elektronik olarak araçların hızlarına müdahale edilebilmesi sayesinde kullanılıyor.

AFP'nin haberine göre, "A-traktör" isimli düzenleme, eskiden çiftçilerin traktör almaya güçlerinin yetmediği durumlarda parçalardan araç toplayarak traktör inşa etmelerine ve bu araçları 15 yaşından büyük çocukların da sürmesine izin veriyordu.

A- traktör sahibi gençler, araçlarının arkasına bir uyarı işareti koymak ve karavan çekmek için çeki demiri takmak zorunda. Ayrıca birden fazla yolcu taşımalarına engel olabilmek amacıyla arka koltukların da sökülmesi gerekiyor.

Bu düzenlemeden yararlanan Evelina Christiansen, doğum gününde hediye edilen lüks otomobil için "Genellikle okula giderken ya da arkadaşlarımla buluştuğumda kullanıyorum" dedi.

Başlangıçta kırsal kesimdeki gençlerin ilgi alanına giren A-traktörler, kentli çocukların da kendi araçlarına sahip olmasıyla birlikte, 10,3 milyon nüfuslu ülkede kayıtlı A-traktör sayısı sadece iki buçuk yıl içinde iki katına çıkarak 50 bine ulaştı.

Sigorta şirketleri ve polis, bu artışın ardından A-traktörlerin karıştığı kazalarda beş yıl içinde beş kattan fazla artış yaşanmasından endişe duyduklarını ifade etti.

AB'de düzenlemeden memnun değil. Avrupa Komisyonu, mart başında sistemi eleştirerek basitleştirilmiş bir iznin zorunlu hale getirilmesini önerdi.