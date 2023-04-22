Restorandaki alevli yemek sunumu faciaya dönüştü: 2 ölü, 10 yaralı

İspanya’nın başkenti Madrid’deki bir restoranda garsonun alevli yemek sunumu yapmaya çalıştığı sırada duvardaki ve tavandaki bitkilerin alev olması sonucu çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

İHA
Yayınlanma: 22.04.2023 - 15:07
Restorandaki alevli yemek sunumu faciaya dönüştü: 2 ölü, 10 yaralı
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İspanya’nın başkenti Madrid’deki bir İtalyan restoranı, dün akşam saatlerinde faciaya sahne oldu.

Restorandaki garsonların “flambeing” olarak bilinen Fransız tekniğiyle sunum yaptığı sırada çıkan ateşin tavanı ve duvarı süsleyen bitkileri tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililerden yapılan açıklamada, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6’sı ağır olmak üzere 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Madrid İtfaiye Şefi Carlos Marin, "İnsanlar itfaiye istasyonuna koşarak geldi. İtfaiyecilerin yarısı koşarak, diğer yarısı araçlarla gittiği için müdahale süremiz çok hızlıydı" ifadelerini kullandı.


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