Restoranı sele kapılan adamdan parlak fikir

10 Ekim 2021 Pazar, 13:45

Geçtiğimiz haftalarda sel felaketi yaşayan Tayland'da birçok iş yeri zarar görürken Titiporn Jutimanon adlı restoran sahibi dükkanını kapatmak yerine zorlu şartlara uygun bir şekilde yeniden tasarladı.

Çao Phraya nehrinin kenarında bulunan restoranın suyla kaplı zeminine masaları ve sandalyeleri olduğu gibi yerleştiren Jutimanon, böylece dalgaları restoranın içine entegre ederek farklı bir görünüm elde ediyor.









DALGALAR ENGEL DEĞİL

Krizi fırsata çevirdiğini söyleyen Jutimanon, müşterilerin tekne geçişleriyle oluşan dalgalardan memnun olduğunu ve dalgaların eşsiz bir atmosfer oluşturduğunu belirtiyor.

Sosyal medya uygulamalarına düşen görüntülerde masaların boyuna kadar gelen dalgalarla boğuşan restoran çalışanları görülürken bu esnada ise müşterilerin oldukça eğlendikleri gözleniyor.

Jutimanon, "Kendimi çok şanslı hissediyorum, dalgalar müşterilerin gelmesine engel olmadı" diyor.