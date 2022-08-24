Reuters, ABD'nin Türkiye'den gelen vize eleştirisini ciddiye alacağını öne sürdü

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:03

Son dönemde Türkiye'den Amerikan vize başvurusu yapan vatandaşlar, 15 aya kadar uzayan bekleme süreleriyle büyük gecikmelerle karşı karşıya kalıyor. Bu durum, Washington'un pandemi nedeniyle Mart 2020'de dünya genelinde neredeyse tüm vize işlemlerini durdurmasının ardından küresel çapta yaşanan sıkıntının bir parçası.

Reuters'ın haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'yi ve ayrıca bazı Avrupa ülkelerini vize başvuru süreçlerini kasıtlı olarak uzatmakla suçlamış ve bu durumu önümüzdeki yıl yapılacak seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ve iktidardaki AKP'yi zorda bırakma çabası olarak nitelemişti.

Çavuşoğlu, "(Batı ülkelerinin) vize ret oranı yükseldi, bu planlı ve kasıtlı; düzelmezse biz de karşılık tedbir alacağız" demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Washington'un konuyla ilgili gerilimin tırmanmasını istemediğine işaret etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Reuters'ın konuyla ilgili sorularına mail üzerinden yaptığı açıklamada "Bunun ikili ilişkimizde rahatsız edici olmasını istemiyoruz" dedi.

Yetkili, Ankara'daki yeni ABD büyükelçiliği binasının açılmasıyla birlikte Washington'ın buradaki göçmen dışı rutin vize randevularını yeniden başlatacağını da ifade etti.