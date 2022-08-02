Reuters: El-Kaide lideri Eymen El-Zevahiri öldürüldü
Haber ajansı Reuters'ın ABD resmi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD Afganistan'da yaptığı operasyonda El Kaide lideri Eymen El Zevahiri'yi öldürdü.
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