Reuters: El-Kaide lideri Eymen El-Zevahiri öldürüldü

Haber ajansı Reuters'ın ABD resmi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD Afganistan'da yaptığı operasyonda El Kaide lideri Eymen El Zevahiri'yi öldürdü.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2022 Salı, 01:00
Reuters: El-Kaide lideri Eymen El-Zevahiri öldürüldü
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