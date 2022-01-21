Reuters: 'Erdoğan'ın planına sıcak bakıyorlar'

21 Ocak 2022 Cuma, 09:12

Adlarının açıklanmamasını isteyen kaynaklar gazetecilere yaptıkları açıklamada, Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki sorunların ele alınacağı AGİT Minsk Grubu'nun bir sonraki toplantısının Türkiye'de yapılması için görüşmeler yürüttüğünü ifade ettiler.

Ukrayna'nın NATO'ya üye olmaması ve bazı diğer konularda Batılı ülkelerden garanti isteyen Rusya, Ukrayna sınırına asker yığarken Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığını ve gerçekleşmesi haline buna karşılık vereceklerini ifade ediyorlar.

Kaynaklardan biri, "Rusya ve Ukrayna, Türkiye'nin arabuluculuk etmesine sıcak bakıyor" dedi.

Kaynaklar Rusya, Ukrayna, AGİT Minsk grubu ve Donbass'tan temsilcilerin katılması beklenen görüşme için henüz tarih belirlenmediğini ifade ettiler.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise böyle bir toplantıya yönelik hiçbir hazırlık olmadığını söyledi.

Erdoğan dün akşam El Salvador devlet başkanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Bölgede bir savaş atmosferinin olması, böyle bir psikolojinin doğması bizi de her iki tarafla münasebetleri olan bir ülke olarak üzmektedir. Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek. Bunun için gerek Sayın Putin'in Türkiye ziyareti, gerekse benim Ukrayna ziyaretimi çok önemsiyoruz" demişti.