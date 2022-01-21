Erdoğan'ın açacağı Zonguldak Kilimli yolunu 4. kez dalgalar yuttu

21 Ocak 2022 Cuma, 04:00

Zonguldak’taki Kilimli Sahil Yolu dördüncü kez dalgaların altında kalınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın yapacağı açılış ertelendi. Kilimli Sahil Yolu, kötü hava koşulları nedeniyle yapım çalışmaları sırasında sık sık dalgalar altında kalmıştı. Yol üzerinde “nazar değdi” denilerek kurban kesilmesine karşın dalgalar yolu dördüncü kez yuttu. Bu gelişmelerin ardından, Erdoğan’ın söz konusu yol için yapacağı açılış ertelendi. Ertelemenin “hava koşulları” nedeniyle olduğu belirtilirken, yeni bir tarih belirlenmedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Gerekli tedbirler alınmadığı için yolda sürüş güvenliği açısından büyük tehlike var. Yolun yapım tekniği, kullanılan malzemeler yanlış, Sayıştay yargısına intikal eden 40 milyon liralık yolsuzluk iddiaları var. Bu vahim tabloyu Türkiye kamuoyuna getirmemizden sonra, hava muhalefeti gerekçe gösterilerek açılış ertelendi. Böylece bu yolun mevcut haliyle açılamayacağı da AKP tarafından kabul edilmiş oldu. Biz yolun yapımına karşı değiliz. Ancak doğru metotla yapılmasından yanayız. Konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.