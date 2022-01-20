Kalyon İnşaat’a kim dur diyecek? Erdoğan’ın gözdesinden yeni talan

20 Ocak 2022 Perşembe, 20:28

Muhalefetin ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '5'li çete' olarak adlandırdığı Kolin, Cengiz, Limak, Kalyon ve Makyol şirketleri, kamudan aldığı ballı ihalelerle gündemden düşmüyor.

Bu şirketlerden biri olan Kalyon İnşaat Şirketi'nin haftalardır Arnavutköy'de yer alan ormanlık bölgeye izinsiz bir şekilde hafriyat döktüğü iddia edildi. Çevrede bulunanlar ise, sırf bu atık dökme işlemini gerçekleştirmek için şirketin, yüzlerce ağacı kestiğini öne sürdü. Şirketin döküm yaptıktan sonra alanın üzerini kapadığı ve ormana zarar verdiği iddia edildi.

"KALYON İNŞAAT, ORMANLIK ALANA İNŞAAT KATI ATIĞI DÖKÜYOR"

Bölgede çalışan bir işçi, şirketin ormana katı atık döktüğünü ve izinsiz bir bölge olduğunu belirtti ve ''Yaklaşık 15 yıldır bu alanda çalışıyorum. Bu bölgelerde olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu ormanlık alana Kalyon İnşaat, inşaat katı atığı dökmektedir. Aynı zamanda da gelir elde etmektedir, ama burası izinsiz. Ormana ait bir yer. Üstlerine toprak döküyorlar, bu ormanlar hepimizin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de buraya davet ediyoruz, bakanlığı da ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

Bölgedeki ağaçların kesildiğini ve bu kesimlere şahit olduğunu belirten yurttaş, sözlerine şu şekilde devam etti:

Ağaçlı'dan Kınalı'ya kadar yaklaşık 15-20 yerde kaçak döküm işlemi var. Burayı Kuzey Marmara Otoyolu adı altında, hala çalışma var gibi göstererek rant elde etmeye çalışıyorlar. Kuzey Marmara Otoyolu'na yakın bir yerde Bolluca İhsaniye bölgesinde birçok atık var ve atıkların nereden getirildikleri bilinmiyor. Atık dağları oluşmuş, ancak çevrelerinde hiçbir yazı veya tabela göremiyoruz.

KALYON İNŞAAT'TAN SES YOK

Cumhuriyet'e bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Arnavutköy'deki belirtilen bölgenin belediyeye ait resmi bir döküm alanı olmadığı ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise ormanlık bölgelerde döküm sahalarının olmaması gerektiğini aktardı.

Kalyon İnşaat yetkilisinden ise herhangi bir geri dönüş yapılmadı.