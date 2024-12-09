Reuters iddiası: 'HTŞ, Esad'ı devirme planını Türkiye'ye önceden bildirdi'

Yayınlanma: 09.12.2024 - 19:44

Güncelleme: 09.12.2024 - 19:48

Terör örgütü Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) öncülüğünde cihatçı silahları grupların Şam’ı ele geçirmesiyle birlikte Suriye’de ‘Esad’ dönemi sona erdi.

Bununla birlikte Reuters’ta söz konusu durum hakkında önemli bir iddiaya yer verildi.

Buna göre Reuters "Suriye'deki isyancıların Esad'ı devirmesi için yıldızlar nasıl hizalandı?" başlıklı haberinde, terör örgütü HTŞ’nin, saldırılarından önce Türkiye’yi haberdar ettiğini ileri sürdü.

Türkiye’nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile diyalog kurma girişimlerinin olumsuz olmasının ardından, cihatçı grupların saldırıların ayrıntılarını Türkiye’ye gösterdiği öne sürüldü.

“SADECE MÜDAHALE ETMEYİN”

Reuters'a konuşan cihatçılara yakın bir kaynak, HTŞ'nin Türkiye'ye, "Diğer yol yıllardır işe yaramadı, bu yüzden bizimkini deneyin. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok, sadece müdahale etmeyin" mesajını ilettiğini dile getirdi.

Bölgeden bir diplomat ise, cihatçıların saldırı planının HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani'ye ait olduğunu bildirdi.

RESMİ YANIT YOK: BİR TÜRK YETKİLİDEN ‘BİZDEN EMİR ALMAZLAR’ YANITI

Haberde, Türkiye'nin dışişleri ve savunma bakanlıkları tarafından "Halep operasyonu konusunda bir HTŞ-Ankara mutabakatına" ilişkin sorulara doğrudan yanıt verilmediği de yer aldı.

İsmi açıklanmayan bir Türk yetkili "Türkiye'nin sahadaki hazırlıklardan ne kadar haberdar olduğuna" dair soruya yanıtında, "HTŞ bizden emir veya talimat almaz, operasyonlarını da bizimle koordine etmez" dedi.

Yetkili, "Halep operasyonunun Türkiye'nin onayı veya yeşil ışığı ile yapıldığını söylemenin doğru olmayacağını" söyledi.