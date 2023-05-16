Reuters: İkinci turda anahtar, Sinan Oğan'ın elinde

Yayınlanma: 16.05.2023 - 11:52

Güncelleme: 16.05.2023 - 11:58

Türkiye'de Pazar günü gerçekleşen cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri dünyada yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla dikkatler Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

Reuters, Erdoğan'ın, "ikinci tur seçimlerinde zafere ulaşmak için manevralar yaptığını" ve haberde "kingmaker" olarak belirttiği Sinan Oğan'dan "destek almaya çalışacağını" kaydetti.

Muhalif yetkililer, "Millet İttifakı'nın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kısmen HDP'den gelen destek nedeniyle, beklendiği kadar milliyetçi seçmeni çekemediğini" söyledi.

Millet İttifakı'ndan üst düzey bir yetkili, Kılıçdaroğlu'nun "kendi stratejisini tamamen yeniden yapılandırması gerektiğini" dile getirdi.

"ANAHTAR, OĞAN'IN ELİNDE"

AKP'den üst düzey bir yetkili ise "İkinci turda şansımız çok çok yüksek. Anahtar artık Ogan'ın elinde" dedi.

Muhalif yetkililer, Kılıçdaroğlu'nun şimdi seçmenlere kendisini desteklemelerinin beş yıl daha istikrarlı bir hükümetin kurulmasına yardımcı olacağını söyleyeceğini belirtti.

Üst düzey muhalefet yetkilisi, önlerinde "zorlu bir yol" olduğunu kaydetti.

Muhalefetten üçüncü bir yetkili de Erdoğan'ın, terör örgütü PKK'nın Kılıçdaroğlu'nu desteklediğine dair kanıt sunmadan ortaya attığı iddialarla "bazı merkezci-milliyetçi seçmenleri korkutmayı ve kendi tarafına çekmeyi" başardığını söyledi.

"İKİ HAFTAMIZ VAR"

Yetkili, "İki haftamız var. Kılıçdaroğlu'na destek için hızlı bir toparlanmaya ihtiyacımız var" diye ekledi.

Haberde, hem Erdoğan'ın hem de Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde Ogan'la yüz yüze görüşmesinin beklendiği kaydedildi.