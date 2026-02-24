Reuters: İran, Çin’den gemisavar füze alımına yakın

Reuters’ın görüşmeler hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, İran’ın Çin yapımı gemisavar seyir füzeleri satın almak üzere anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Gelişme, ABD’nin İran kıyılarına yakın bölgelerde deniz gücünü artırdığı bir dönemde gündeme geldi.

Haberde, İran ile Çin arasında CM-302 tipi süpersonik gemisavar füze sistemlerinin alımına ilişkin müzakerelerin son aşamaya geldiği öne sürüldü.

Yaklaşık 290 kilometre menzile sahip olduğu belirtilen füzelerin, düşük irtifada ve yüksek hızda ilerleyerek savunma sistemlerinden kaçma kabiliyetine sahip olduğu ifade edildi.

Silah uzmanları, bu tür bir sistemin İran’ın deniz hedeflerine yönelik saldırı kapasitesini önemli ölçüde artırabileceğini ve bölgedeki ABD donanması açısından risk oluşturabileceğini değerlendiriyor.

Reuters’a konuşan kaynaklar, Çin ile füze alımına ilişkin görüşmelerin en az iki yıl önce başladığını, ancak İsrail ile İran arasında yaşanan son çatışmalar sonrası sürecin hızlandığını ileri sürdü.

Haberde, İran Savunma Bakan Yardımcısı Mesud Oraei’nin de aralarında bulunduğu üst düzey isimlerin Çin’e ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi.

TUTAR VE TESLİMAT TARİHİ BELİRSİZ

Anlaşma kapsamında kaç füze alınacağı, ödeme koşulları ve teslimat takvimi hakkında net bilgi bulunmadığı belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise Reuters’ın iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu füze satış görüşmelerinden haberdar olmadığını bildirdi.

Beyaz Saray, İran ile Çin arasındaki görüşmelere ilişkin doğrudan değerlendirme yapmazken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran konusunda “ya anlaşma ya da sert adımlar” yaklaşımını sürdürdüğü mesajı verildi.

Haberde, ABD’nin İran çevresine uçak gemileri ve savaş grupları konuşlandırdığına dikkat çekilirken, olası füze anlaşmasının Çin-İran askeri işbirliğini daha da derinleştirebileceği yorumları yapıldı.