Reuters: Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü
Katar Merkez Bankası Başkanı ile TCMB Başkanı para ve bankacılık alanlarında işbirliğini ele alan bir görüşme yaptı.
Katar Merkez Bankası başkanı ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile biraraya gelerek finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ele aldı.
Reuters haber ajansının, Katar devlet haber ajansından aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyareti kapsamındaki görüşmede, iki ülkenin finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.
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TRT 'MALİ' SORU ÜZERİNE YAYINI KESMİŞTİ
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'nın dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısı kapsamında dün Doha'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ortak basın toplantısı düzenlenmişti.
Burada yapılan ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu'na Katarlı bir gazeteci, "Acaba, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kabusu aşması için Katar'a mali destek talep etmek için mi geldiniz?" diye sormasının üzerine, basın toplantısını canlı yayınla veren TRT Haber, canlı yayını kesmişti.
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