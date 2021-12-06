Çavuşoğlu Katar'da: 'Türkiye'ye para gönderilmesi için gelmedik'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Dohada Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdulrahman Al Sani ile bir araya geldi. Burada yapılan ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu'na sorulan soru üzerine TRT canlı yayını kesti.
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'nın dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısı kapsamında Doha'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ortak basın toplantısı düzenledi.
Burada yapılan ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu'na Katarlı bir gazeteci, "Acaba, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kabusu aşması için Katar'a mali destek talep etmek için mi geldiniz?" diye sordu.
Basın toplantısını canlı yayınla veren TRT Haber, Çavuşoğlu'na sorulan soru üzerine canlı yayını kesti.
ÇAVUŞOĞLU: "KATAR’IN TÜRKİYE’YE PARA GÖNDERMESİ İÇİN GELMEDİK"
Çavuşoğlu, “Afganistan’daki havaalanlarının işletilmesi konusunda görüşüyoruz ancak Afganistan’a katkımızda Taliban’ın da fikrinin net olması gerekiyor” derken, Türk Lirası’nın son dönemde değer kaybetmesiyle ilgili de konuştu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Kurdaki dalgalanma geçicidir, istikrara kavuşacaktır, enflasyon ve faizler konusunda uzmanlarımız çalışıyor. Türkiye ekonomisi ‘bitmiş, tükenmiş değildir’, bu doğru değil, sıkıntı kurdaki dalgalanmadır, TL’nin değer kaybı var evet, bu realitedir. Biz Katar’a herhangi spesifik olarak Türkiye’ye para göndermesi için değil, ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için geldik. Zaten swap anlaşması da kendi aramızda var, daha önceki yıllarda bu anlaşmaya varmıştık” ifadesini kullandı.
KATAR'DAN AÇIKLAMA
Düzenlenen basın toplantısında Es-Sani, Türkiye ekonomisi ile ilgili konuştu. Katar Dışişleri Bakanı, “Türkiye’deki ekonomik durumu yakından izliyoruz. Türkiye’deki ekonomik sorunlardan ortaya çıkacak fırsatları dört gözle bekliyoruz” dedi.
Ankara ve Doha birçok anlaşma ve iş birliğine imza atmaya hazırlanırken Çavuşoğlu da açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Ankara’nın Doha’dan finansal destek isteme planları olmadığını vurguladı.
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