Reuters’tan dikkat çeken analiz: 'Türkiye Batı ile ilişkilerin normalleşmesi şansını yitirdi'

05 Mayıs 2022 Perşembe, 15:22

İngiliz haber ajansı Reuters, yıllardır gerilimin üst seviyede olduğu Türkiye ile Batı ülkeleri arasındaki normalleşme süreci ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı.

Analizde, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşında üstlendiği aracı konumun Batı ile arasındaki ilişkilerin ısınmasına yardımcı olması beklenirken, iş insanı Osman Kavala’ya Gezi Davası'nda verilen müebbet hapis cezasının eriyen buzları yeniden dondurduğu belirtildi.

Gezi Parkı Davası'nda kararın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Moskova’ya gitmesinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinden iki saat sonra geldiğini aktarırken, “Arabuluculuk rolü nedeniyle Batı’da oluşan iyi niyeti karşılıksız bıraktı ve Türkiye’nin de Batı ile arasındaki buzların çözülme şansı da elinden uçup gitti” yorumu da yer aldı.

Analizde, “Kavala’nın 25 Nisan’da yargılandığı mahkeme sonucunu telefonuna düştüğünde şaşkınlığa uğrayan Batılı bir diplomat bu kararın Erdoğan’ın devleti nasıl yönettiğinin bir göstergesi olduğunu belirterek, ‘Ukrayna konusundaki tutumu nedeniyle (Erdoğan) puan toplasa da, bazı konularda güvenilemez’ diye konuştu. Bir başka diplomat da Kavala davasının sonucunu, ‘Olabilecek en kötü senaryo’ şeklinde yorumladı” ifadesi yer aldı.

“HER ŞEY ALTÜST OLDU”

Sözcü'nün aktardığı analizde dava sonucunu Reuters’a yorumlayan sekiz diplomat Türkiye’nin Batı ile yıpranmış olan ekonomik ve politik ilişkilerinin iyileşme hedeflerine bir darbe olduğunu belirttiler. Diğer yandan da Erdoğan’ın Moskova’ya yakın durarak Batı’nın uyguladığı yaptırımlara karşı duruşuna da dikkat çektiler.

Diplomatlara da göre mahkemenin kararı Batı’nın da arzuladığı yakınlaşmaya yönelik beklentileri de askıya almış oldu.

Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ev sahipliği yapan ve her iki ülkenin dışişleri bakanı ile müzakerecilerini ağırlayan Türkiye için bu durum her şeyi altüst etmiş oldu.

Anketler Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde oy kaybedeceğini gösterirken, Batılı diplomatlar Avrupa Birliği ile gümrük birliğinin yenilenmesi müzakerelerinde ilerleme olasılığı da dahil olmak üzere önemli bir ticari ya da yatırım anlaşmasına varılması ihtimalinin zayıfladığını söylediler.