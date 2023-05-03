Politico'dan seçim analizi: 'Erdoğan'ın panzehiri Kemal Kılıçdaroğlu...'

Yayınlanma: 03.05.2023 - 12:26

Güncelleme: 03.05.2023 - 13:05

Politico dergisinde, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "Soğanlar ve seccadeler: Türkiye'nin demokrasi savaşı yaklaşıyor" başlıklı bir analiz yayınlandı.

Yazıda seçimlere dair, "Türkiye 14 Mayıs'ta, giderek otoriterleşen bölücü bir liderin (Erdoğan) yönetiminde, gücün merkezileştiğine dair tartışmaların damgasını vurduğu kritik bir seçime doğru ilerliyor" ifadelerine yer verildi.

"Türkiye'nin acımasız hayat pahalılığı krizinin, seçimin bir numaralı mücadele alanı" olduğunun belirtildiği yazıda, Türk lirasının değer kaybetmesine ve yüksek enflasyona da değinildi.

"KRİZ, TEK ADAM YÖNETİMİYLE BAĞLANTILI"

Politico'ya konuşan Madrid Carlos III Üniversitesi'nde profesör İlke Toygür, "Tek adam yönetiminin, ekonominin kötü yönetilmesi ve fiyatların fırlamasıyla bağlantılı" olduğunu söyledi. Toygür, bugün etkisizleştirilen parlamentonun Türk siyasi tarihinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Yazıda ayrıca, "Kılıçdaroğlu, kendisini Erdoğan'ın kutuplaştırıcı siyasetine karşı çoğulcu bir panzehir olarak konumlandırıyor. 74 yaşındaki bu mütevazı kişi, mevcut liderden sonra biraz sönük kalabilir" ifadelerine yer verilirken, Türkiye'nin ihtiyacı olan şeyin de bu olduğu vurgulandı.

"BAŞKANLIK SİSTEMİ, ERDOĞAN İÇİN DE DEZAVANTAJ"

Politico'ya konuşan Brüksel Yönetişim Okulu'nda yardımcı profesör olan Demir Murat Seyrek, Erdoğan'ın ilk kez iktidardaki AK Parti'den ziyade "tehdidin kendisine karşı olduğunu" hissettiğini savundu.

Seyrek, başkanlık sisteminin Erdoğan için de dezavantajları olduğunu, özellikle de görevde kalmak için yüzde 50 (+1) oya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Yazıda, "Devletin tüm kaynakları ve uysal medyası emrinde olan Erdoğan, seçimlerde kesinlikle orantısız bir etkiye sahip olabilir. Örneğin, sadece son birkaç gün içinde seçim öncesi ikramiye olarak bedava Karadeniz gazı teklif etti" ifadeleri kullanıldı.

"ERDOĞAN'IN ZİHNİNDE İKİNCİ BİR ATATÜRK VAR"

Seyrek, Türkiye'deki oy verme işleminin asla Rusya ya da Belarus ile kıyaslanmaması gerektiğini vurguladı. Her bir sandıktaki oylamanın tüm siyasi partiler ve diğer sivil gözlemciler tarafından yakından izleneceğini savunan Seyrek, "Türkiye'de seçim sonuçlarına dair yapılabileceklerin oldukça sınırlı olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Erdoğan, olası bir yenilgiyi hazmedemeyip ülkeyi terk edecek mi?" sorusuna Seyrek, "Kaçmaktansa ölmeyi tercih eder" diye konuştu.