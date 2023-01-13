Rick and Morty'nin ortak yaratıcısı Justin Roiland'a 'kadına şiddet' suçlaması

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 12:55

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 12:55

ABD'de Kaliforniya savcıları, Netflix'in ünlü animasyon dizisi Rick and Morty'nin yaratıcılarından Justin Roiland'a suç duyurusunda bulundu.

The Guardian'ın haberine göre savcılar, 42 yaşındaki Roiland'ı, eski kız arkadaşına karşı tehdit, dolandırıcılık, şiddet veya aldatma yoluyla fiziksel yaralama ve alıkoyma ile suçladı.

Rick and Morty animasyon dizisindeki dede Rick Sanchez'i ve torunu Morty'i seslendiren Roiland, suçlamaları kabul etmedi.

Kaliforniya mahkemesi, mahkeme belgelerinde kadının kimliği belirtilmedi.

Rick and Morty, çılgın bir bilim adamının ve torununun başından geçen maceralar hakkındaki animasyon bilim kurgu dizisidir.