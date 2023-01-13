Rick and Morty'nin ortak yaratıcısı Justin Roiland'a 'kadına şiddet' suçlaması

Rick and Morty animasyon dizisinin ortak yaratıcılarından Justin Roiland davalık oldu. Roiland'a, eski kız arkadaşına karşı "kadına şiddet" suçu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 12:55
Rick and Morty'nin ortak yaratıcısı Justin Roiland'a 'kadına şiddet' suçlaması
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ABD'de Kaliforniya savcıları, Netflix'in ünlü animasyon dizisi Rick and Morty'nin yaratıcılarından Justin Roiland'a suç duyurusunda bulundu.

The Guardian'ın haberine göre savcılar, 42 yaşındaki Roiland'ı, eski kız arkadaşına karşı tehdit, dolandırıcılık, şiddet veya aldatma yoluyla fiziksel yaralama ve alıkoyma ile suçladı.

Rick and Morty animasyon dizisindeki dede Rick Sanchez'i ve torunu Morty'i seslendiren Roiland, suçlamaları kabul etmedi. 

Kaliforniya mahkemesi, mahkeme belgelerinde kadının kimliği belirtilmedi.

Rick and Morty, çılgın bir bilim adamının ve torununun başından geçen maceralar hakkındaki animasyon bilim kurgu dizisidir.


Rick and Morty kadına şiddet Justin Roiland

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