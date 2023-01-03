Netflix '1899'u iptal etti
Dijital yayın platformu Netflix, popüler dizisi ve yayımlandığı ilk günden beri en çok izlenenler arasında yer alan '1899'u iptal etme kararı aldığını duyurdu. İlk sezonu yayımlanan dizinin ikinci sezonu çekilmeyecek.
Popüler dizi 1899'un yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese, sosyal medya hesaplarından Netflix'in diziyi iptal ettiğini duyurdu.
Odar ve Friese'nin sosyal medyada yaptıkları paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Üzülerek sizlere 1899'un yenilenmeyeceğini söylemek zorundayız. Bu inanılmaz yolculuğu Dark'ta yaptığımız gibi 2. ve 3. sezonlara taşıyarak bitirmeyi çok isterdik. Ancak bazen işler planlandığı gibi gitmez. Hayat bu. Bu haberin milyonlarca hayranı hayal kırıklığına uğratacağını biliyoruz. Bu harika maceranın bir parçası olduğunuz için sizlere kalbimizin derinliklerinden teşekkür etmek istiyoruz. Sizleri seviyoruz. Bunu asla unutmayın."
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