Rio’da Shakira konseri öncesi facia: Teknisyen hayatını kaybetti

Brezilya, pop müziğin dev ismi Shakira’nın 2 Mayıs’ta gerçekleştireceği tarihi konsere hazırlanırken, Copacabana Plajı’ndan acı haber geldi. Dünya turnesi kapsamında yüz binlerce hayranıyla buluşmaya hazırlanan sanatçının sahne kurulum çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazası, Rio de Janeiro’yu yasa boğdu.

EKİPMAN ARASINDA SIKIŞARAK CAN VERDİ

Yerel itfaiye birimlerinden alınan bilgilere göre olay, sahnede kullanılan ağır bir kaldırma sisteminin aniden arızalanması sonucu yaşandı. Kurulum işlemlerini gerçekleştiren bir teknisyen, sistemdeki teknik aksaklık nedeniyle devasa ekipmanların arasında sıkıştı. Ciddi şekilde ezilme travması yaşayan talihsiz işçi, olay yerine gelen acil müdahale ekipleri tarafından hastaneye kaldırılsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖRGÜ TANIKLARI: "HERKES BİR ANDA KOŞMAYA BAŞLADI"

Facianın yaşandığı anlarda bölgede bulunan görgü tanıkları, sahne yapısında ani ve kontrolsüz bir çökme hareketinin gerçekleştiğini belirtti. Olay anını anlatan bir tanık, "Herkes bir anda panik içinde koşmaya başladı. Sahne bölümünde bir kişinin sıkıştığını anladığımızda her şey için çok geçti" ifadelerini kullandı.

ORGANİZASYON ŞİRKETİNDEN İLK AÇIKLAMA

Konserin organizasyonunu üstlenen Bonus Track şirketi, yaşanan trajedinin ardından derin üzüntü içerisinde olduklarını bildirdi. Şirket yetkilileri yaptıkları kısa açıklamada, "Yaşanan kazadan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Tüm müdahalelere rağmen mesai arkadaşımızı kaybettik" sözleriyle kaybı doğruladı.

KONSER İPTAL EDİLECEK Mİ?

Meydana gelen ölümcül kaza sonrası, 2 Mayıs’ta yapılması planlanan konserin akıbeti merak konusu oldu. Shakira cephesinden veya yerel yetkililerden henüz konserin ertelenmesi ya da iptal edilmesine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Hazırlıkların durma noktasına geldiği Copacabana Plajı’nda güvenlik incelemeleri devam ediyor.