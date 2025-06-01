Shakira hayranlarını üzdü: İki konser arka arkaya iptal

Dünya turnesine çıkan ünlü Latin şarkıcı Shakira, ABD konserlerini arka arkaya iptal etmek zorunda kaldı. “Las Mujeres Ya No Lloran” (Kadınlar Ağlamıyor) adlı turnesi kapsamında hayranlarıyla buluşan Kolombiyalı yıldız, geçtiğimiz günlerde Boston’daki konserini iptal etmişti. Şimdi ise Washington konseri de iptal edildi.

Konserin gerçekleşeceği Nationals Park Stadyumu tarafından yapılan açıklamada, Boston konserinin iptaline neden olan sorunların Washington’da da yaşandığı belirtildi. Açıklamada, “Shakira’nın turne prodüksiyonunun Washington’a zamanında taşınamayacağı” ifadelerine yer verildi.

HAYRANLARINA SÖZ VERDİ

Konserin iptal edilmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Shakira, “Washington ve Boston’daki hayranlarımla buluşmak için gün sayıyordum” dedi. Ünlü şarkıcı, “En kısa sürede sizinle birlikte olmak için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum” açıklamasıyla hayranlarına umut verdi. Organizasyon yetkilileri, konser biletlerinin ücretlerinin en kısa sürede iade edileceğini duyurdu.

“UNUTULMAZ BİR GECE OLACAKTI”

Konser iptali sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Shakira hayranları yaşadıkları hayal kırıklığını, “Seni görmek için 30 yıl bekledim ve 24 saat kala konseri iptal ediyorsunuz”, “Arkadaşlarım New York’tan bu konser için geldi, çok üzgünüz” ve “Bizim için unutulmaz bir gece olacaktı” gibi yorumlarla dile getirdi.

SAHNEDE TEKNİK SORUNLAR YAŞANDI

Boston’daki iptal için Fenway Park’tan yapılan açıklamada, “Beklenmeyen koşullar nedeniyle, Shakira ve diğer sanatçılar Jason Aldean ile Brooks & Dunn’ın planlanan performansları iptal edildi” denilmişti. TMZ’ye konuşan kaynaklar ise iptallerin arkasında konser sahnesinde yaşanan teknik sorunların olduğunu belirtti.

DAHA ÖNCE DE SAĞLIK SORUNU YAŞAMIŞTI

Shakira, dünya turnesinin açılış konserini 11 Şubat’ta Brezilya’da gerçekleştirmişti. Ardından Peru’ya geçen sanatçı, burada mide rahatsızlığı geçirmiş ve Kolombiya’da gerçekleşmesi planlanan konserini ertelemek zorunda kalmıştı.