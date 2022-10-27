Rishi Sunak, Johnson hükümeti bakanlarını geri getirdi

27 Ekim 2022 Perşembe, 17:06

İngiltere'de, eski başbakan Boris Johnson'ın hükümetini düşüren istifalarda yer alan 5 bakan yeniden meclise girdi.

The Guardian'ın haberine göre, Rishi Sunak, sadece yedi hafta önce hükümetten istifa ettikten sonra işten çıkarma tazminatı almaya hak kazanan beş bakanı yeniden işe aldı.

Yeni başbakan, kabinesini Dominic Raab ve Grant Shapps gibi bir zamanlar Boris Johnson'a sadık olan şu anda da Sunak'ı lider olarak desteklemeye karar veren müttefiklerle doldurdu.

Dominic Raab, Michael Gove, Steve Barclay, Grant Shapps ve Johnny Mercer, 16 bin 876 sterlin işten çıkarma tazminatına hak kazandı.

Liberal Demokrat Parti'den bir milletvekili olayla ilgili, "Ülke acı çekerken Muhafazakar milletvekilleri hükümetin istikrarsızlığının sırtından geçiniyor" yorumu yaptı.

İşçi Partisi başkan yardımcısı Angela Rayner, bakanların "eğer birazcık ahlakları varsa" ödemeleri reddetmeleri gerektiğini söyledi.