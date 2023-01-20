Rishi Sunak'a emniyet kemeri takmaması nedeniyle ceza kesilebileceği belirtildi
Resmi sosyal medya hesabında yayımladığı bir videoda, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın hareket halindeki aracın yolcu koltuğundayken emniyet kemeri takmadığının görülmesi tartışma yarattı.
İngiltere'nin kuzeyindeki Lancashire bölgesinde çekildiği anlaşılan görüntülerde, Başbakan Rishi Sunak'ın aracına polis ekipleri de eşlik ediyor.
Lancashire polisi, tartışma yaratan görüntülerle ilgili "inceleme başlatıldığını" duyurdu.
İngiltere'de emniyet kemeri takmamaya en fazla 500 pound ceza verilebiliyor.
Başbakan Sunak, sosyal medya klibiyle ortaya çıkan durumla ilgili özür diledi ve bunun "hatalı bir davranış" olduğunu söyledi.
Başbakanlık sözcüsü, Sunak'ın "hatasını tamamen kabul ettiğini" ve herkesin emniyet kemeri takması gerektiğini düşündüğünü ekledi.
"RİSHİ SUNAK YÖNETEMİYOR"
Muhalefet ise Sunak'ın emniyet kemeri takmamasıyla ilgili tartışmaları değerlendirmekte gecikmedi.
İşçi Partisi, geçen yıl Sunak'ın "temassız kart" ile ödeme yapmayı başaramadığı görüntüleri hatırlatarak, "Rishi Sunak yönetemiyor; emniyet kemerini de banka kartını da tren hizmetlerini de ekonomiyi de ülkeyi de... Liste her gün daha da uzuyor" dedi.
Başbakan Sunak bu hafta yaptığı resmi ziyaretlerde Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir jetle seyahat ettiği için de eleştiriliyordu.
Liberal Demokrat Parti yöneticisi Daisy Cooper, "Başbakan jetlerle uçmaya öyle alışmış olmalı ki arabada emniyet kemeri takmayı unutmuş" dedi.
İngiltere'de 14 yaşın üzerindeki yolcular, emniyet kemeri takmaları konusunda yasalar karşısında sorumlu tutuluyorlar. 14 yaş altındakilerin emniyet kemeri takması ise sürücünün sorumluluğunda.
2021'de araba kazalarındaki ölümlerin yüzde 30'unda, emniyet kemerinin takılmadığı tespit edildi.
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