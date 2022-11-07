Rishi Sunak'tan enerji vurgusu: Savaş, fosil yakıtlara olan bağımlılığı sona erdirebilir

07 Kasım 2022 Pazartesi, 11:41

BM Cop27 İklim Değişikliği Konferansı, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde başladı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Mısır'daki zirveye katılmadan önce açıklamalarda bulundu.

Rishi Sunak, Rusya- Ukrayna savaşının "fosil yakıtlara olan bağımlılığı sona erdirmenin" önemini gösterdiğini söyledi.

Sunak, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve enerji fiyatlarını alçakça manipüle etmesi, fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı sona erdirmenin önemini daha da arttırdı" diye konuştu.

İngiltere'yi "temiz enerjinin süper gücü" haline getirme sözü veren Sunak, "Yenilenebilir enerjiye geçiş için daha fazla ve daha hızlı hareket etmeliyiz" dedi.

Sunak'ın, Cop27 zrivesinde Rusya'nın, Ukrayna'yı işgaliyle tetiklenen küresel enerji piyasalarındaki "şokun" daha ucuz, daha temiz ve daha güvenli enerji kaynaklarına yönelme ihtiyacının altını çizdiğini savunacak.

Sunak'ın, selefi Liz Truss'un petrol ve doğal gazın yaygınlaştırılmasının hayati önem taşıdığı yönündeki iddialarına da karşı çıkacağı belirtiliyor.