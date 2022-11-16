Rishi Sunak'tan Rusya'ya gözdağı: NATO dahil uluslararası ortaklarla koordinasyon halindeyiz
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, NATO dahil uluslararası ortaklarla koordinasyon halinde olduklarını bildirdi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Polonya'ya füze düştüğü yönündeki haberleri acilen incelediklerini ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yla görüştüğünü belirterek, NATO dahil uluslararası ortaklarla koordinasyon halinde olduklarını bildirdi.
Rishi Sunak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı James Cleverly ve Savunma Bakanı Ben Wallace'la konuştuğunu kaydederek, "Polonya'da füze saldırısı haberlerini acilen inceliyoruz ve ne olduğunu ortaya çıkaran müttefiklerimizi destekleyeceğiz" ifadesini kullandı.
Sunak, "NATO dahil uluslararası ortaklarla da koordinasyon halindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.
Polonya'ya füze düştüğü haberlerinin ardından Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yla konuştuğunu belirten Sunak, "İngiltere'nin Polonya'yla dayanışmasını yineledim ve kurbanlar için başsağlığı diledim. NATO müttefiklerimizle yakın temas halinde olmaya ve koordinasyonu sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
"FÜZE SALDIRISINDA HALA ÇOK BELİRSİZLİK VAR"
Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu geceki füze saldırısında hala çok fazla belirsizlik var ama kesin olan bir şey var: Macaristan, Polonya'yla omuz omuza duruyor" ifadelerini kullandı.
Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
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