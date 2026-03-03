Riyad’daki ABD Büyükelçiliğinde patlama sonrası yangın

Reuters’a konuşan iki kaynağa göre, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan ABD Büyükelçiliği’nde bir patlama sesinin ardından yangın çıktı.

İlk bilgilere göre patlamanın ardından elçilik binasında alevlerin yükseldiği belirtilirken, olayın nedeni ve olası can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Agence France-Presse (AFP)’ye konuşan dört görgü tanığı, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki diplomatik bölgede güçlü patlama sesleri duyulduğunu ve gökyüzüne duman yükseldiğini bildirdi.

Bölge, yabancı büyükelçiliklerin yanı sıra diplomatların ikamet ettiği alan olarak biliniyor.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir bölge sakini, AFP’ye yaptığı açıklamada, “İki patlama sesi duydum, ardından bölgeden duman yükseldiğini gördüm” ifadelerini kullandı.

Patlamalar, İran’ın ABD ve İsrail’in hava saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerini hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde yaşandı.

CNN’e konuşan konuya yakın iki kaynağa göre, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki ABD Büyükelçiliği, İran’a ait olduğu değerlendirilen iki insansız hava aracıyla hedef alındı.

Kaynaklardan birinin verdiği bilgiye göre saldırı sonrası ilk aşamada yaralanan olmadığı bildirildi.

Riyad’daki saldırının, İran’ın bölgede hedef aldığı ABD askeri ve diplomatik tesisleri arasında yer aldığı belirtildi.