Riyad yönetimine muhalif politikacıya suikast: Kardeşleri tarafından öldürüldü
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Suudi Arabistan yönetimine muhalif olan ve diasporada faaliyet gösteren bir partinin kurucusu öldürüldü.
Suudi Arabistan'daki mevcut yönetime muhalif olan ve 2020'de kurulan Londra merkezli Ulusal Meclis Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, partinin kurucularından Mani el-Yami, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta henüz detayı bilinmeyen bir olayda öldürüldü.
Lübnan İç Güvenlik Kuvvetleri ise Yami'nin, Beyrut'un Dahiye bölgesinde, 2 kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü kaydetti.
Açıklamada, 2 failin yakalanarak gözaltına alındığı ve olayın arkasında ailevi bir meselenin bulunduğunu itiraf ettikleri belirtildi.
Suudi Arabistan Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari ise, olayı aydınlattığı ve şüpheleri ortadan kaldırıldığı için Lübnan yönetimine teşekkür etti.
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