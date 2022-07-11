Riyad yönetimine muhalif politikacıya suikast: Kardeşleri tarafından öldürüldü

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:37

Suudi Arabistan'daki mevcut yönetime muhalif olan ve 2020'de kurulan Londra merkezli Ulusal Meclis Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, partinin kurucularından Mani el-Yami, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta henüz detayı bilinmeyen bir olayda öldürüldü.

Lübnan İç Güvenlik Kuvvetleri ise Yami'nin, Beyrut'un Dahiye bölgesinde, 2 kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü kaydetti.

Açıklamada, 2 failin yakalanarak gözaltına alındığı ve olayın arkasında ailevi bir meselenin bulunduğunu itiraf ettikleri belirtildi.

Suudi Arabistan Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari ise, olayı aydınlattığı ve şüpheleri ortadan kaldırıldığı için Lübnan yönetimine teşekkür etti.