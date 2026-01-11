Rıza Pehlevi’den, protestoculara 'sokakları terk etmeyin' çağrısı

İran’ın son şahı Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, sosyal medya üzerinden yayımladığı yeni mesajla hükümet karşıtı protestoculara seslendi.

Batı yanlısı olarak bilinen Pehlevi, göstericilerin “üçüncü gece üst üste sokaklara çıkarak rejimi ciddi biçimde zayıflattığını” savundu.

Pehlevi, İran genelinde süren protestoların Ali Hamaney liderliğindeki rejimin baskı mekanizmasını ciddi ölçüde sarstığını öne sürdü.

Pehlevi, İran'ın kalabalık kitlelere karşı koyacak yeterli sayıda güvenlik gücü bulmakta zorlandığını iddia etti.

Açıklamasında, bazı silahlı unsurların ve güvenlik personelinin görevlerini terk ettiğini ya da halka karşı baskı uygulama talimatlarını reddettiğini savunan Pehlevi, rejimin elinde yalnızca “şiddet yanlısı küçük bir azınlığın” kaldığını ileri sürdü.

YENİ GÖSTERİLER İÇİN SAAT VERDİ

ABD'de yaşayan Pehlevi, pazar günü saat 18.00 için yeni bir protesto çağrısı yaparak, yurttaşlara ana caddelerde, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Dar sokaklardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Pehlevi, kalabalıkların bölünmemesi uyarısında bulundu.

“Sokakları terk etmeyin. Kalbim sizinle” ifadelerini kullanan Pehlevi, İran halkının yalnız olmadığını dile getirdi.

Mesajında, İran diasporasının dünyanın dört bir yanında protestolara destek verdiğini belirten Pehlevi, uluslararası kamuoyunun da yaşananları yakından izlediğini söyledi.

Pehlevi, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini ve destek mesajı verdiğini iddia etti.

Öte yandan İran’da süren internet kesintisi, Pehlevi’nin çağrısının ülke içinde geniş kitlelere ulaşmasını zorlaştırıyor.